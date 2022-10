Calcio: Cremonese; Alvini "con lo Spezia una gara pesante"

CREMONA, 15 OTT - "Sappiamo benissimo quale sia l'importanza della gara. Una gara pesante. Resteranno fuori Radu, Chiriches ed Hendry per infortunio ma voglio lo stesso atteggiamento visto in casa contro il Napoli". Massimiliano Alvini ha voglia della prima vittoria in campionato contro lo Spezia. "I liguri hanno tanta profondità con Nzola e Gyasi e dobbiamo togliere punti di riferimento. Potremmo ripetere una gara più compatta, ma bisogna aver chiaro cosa vogliamo fare. Ogni partita nasconde delle insidie da noi. Non sono d'accordo con chi dice che il calcio italiano non sia forte. Abbiamo nazionali giovanili al top in Europa, ben vengano gli italiani che hanno voglia di crescere".

