Calcio: Cuadrado,sto bene alla Juve e non ci sono trattative

TORINO, 07 GIU - "Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta perché non c'è mai stata nessuna trattativa: ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni": attraverso Twitter, Juan Cuadrado rompe il silenzio e fa chiarezza sulla situazione personale con la società bianconera. Il colombiano ha così voluto smentire le indiscrezioni su un suo possibile divorzio dal club che si sono susseguite nelle ultime ore.

