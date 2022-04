Calcio:Del Piero,ritorno Stadium fantastico, nessun secondo fine

ROMA, 20 APR - "Ritorno alla Stadium fantastico, non commento ipotesi che al momento non ci sono". Così Alessandro Del Piero dallo studio di Sky commentando la vittoria della Juve contro la Fiorentina che vale la finale di Coppa Italia è tornato sul suo ritorno allo stadio a vedere i bianconeri dopo 10 anni. "E' stato emozionante come l'addio, tutto spontaneo ed è stato bello così. Sono rimasto sorpreso dal tam tam di voci, nel mio ritorno allo Stadium nessun secondo fine. Non ci sono incontri segreti - conclude Del Piero - ho visto Lapo così come tante volte"

