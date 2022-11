Calcio:Di Francesco; 'Esonero Roma?Ero arrivato,anche colpa mia'

ROMA, 15 NOV - "Mio esonero all'epoca della Roma? Io lo sapevo che era stato chiamato un altro allenatore, ero un po' 'arrivato' a causa di situazioni non solo legate alla società, anche per colpa mia. Questo mi ha portato anche un po' a spingere in quella situazione: tornassi indietro, non lo rifarei mai". Parola di Eusebio Di Francesco, ex tecnico della Roma, nella conferenza di presentazione del procuratore calcistico Pietro Chiodi. "Ci sono dei momenti nella tua carriera in cui le cose non ti riescono", spiega l'allenatore abruzzese.

