Calcio: Di Lorenzo, Un sogno vincere scudetto da capitano

FIRENZE, 14 NOV - ''Sarebbe un sogno vincere lo scudetto a Napoli e farlo da capitano come Maradona''. Così Giovanni Di Lorenzo dal ritiro della Nazionale a Coverciano per ultime amichevoli del 2022 contro Albania (mercoledì) e Austria (domenica prossima).''Abbiamo fatto finora un percorso incredibile mostrando in Italia e in Europa un calcio bello, dobbiamo continuare così - ha aggiunto il difensore azzurro - Spero che quanto siamo facendo sia di buon auspicio per tutto il movimento, gran parte del merito di questi risultati è di Spalletti che fa sentire tutti importanti e fa giocare chi merita. Guai però a fermarci, abbiamo un vantaggio importante sulle inseguitrici, ma mancano ancora tantissime partite alla fine e la strada è ancora lunga''.

