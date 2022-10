Calcio: Diego Milito domani a Marassi per Genoa-Spal di Coppa

GENOVA, 17 OTT - Un ospite speciale domani pomeriggio al Ferraris per seguire la sfida di Coppa Italia, valida per i sedicesimi, tra Genoa e Spal in programma alle ore 18: è Diego Milito, l'ex attaccante di Racing, Inter, con cui vinse il "triplete" e Genoa. "Il Principe" ha indossato la maglia del Grifone in 90 occasioni segnando 57 reti e trascinando a suon di gol nella stagione 2008/2009 la squadra rossoblù, all' epoca guidata da Gasperini, sino al quarto posto a pari merito con la Fiorentina, stagione che vide il Genoa qualificarsi per l'Europa League e al termine della quale Milito passò assieme al compagno Thiago Motta all'Inter, con cui vinse l'anno successivo la Champions League. Dopo aver chiuso la carriera in Argentina e aver ricoperto il ruolo di dirigente al Racing per un anno, Milito al momento fa parte della squadra di commentatori Amazon Prime Video per le gare di Champions.

