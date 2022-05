Calcio donne: 2-1 alla Roma, la Juventus vince Coppa Italia

ROMA, 22 MAG - La Juventus tra le donne si prende anche la Coppa Italia e mette in bacheca il 10/o trofeo. Nella finale le bianconere hanno battuto in rimonta 2-1 la Roma e centrano il triplete, dopo Supercoppa e scudetto. Le giallorosse erano passate in vantaggio con Andressa, ma poi Girelli e Gama ribaltano il match: la Roma ha la chance del pari, ma è l'ultima occasione e Haug tutta sola davanti alla porta non inquadra lo specchio. Terzo titolo stagionale per la squadra di Montemurro, che conquista anche la Coppa Italia Socios.com, e succede proprio alla Roma che si era imposta lo scorso anno.

