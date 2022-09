Calcio donne: 8-0 alla Moldova, azzurre vedono Mondiale

ROMA, 02 SET - L'Italia ha battuto 8-0 la Moldova a Chisinau nel penultimo incontro del girone G di qualificazione ai Mondiali 2023 in Oceania, facendo un altro passo verso la seconda partecipazione consecutiva al torneo iridato. Le azzurre guidate da Milena Bertolini hanno avuto vita facile con la formazione di casa, andando a segno nel primo tempo con Giugliano, Giacinti e Caruso. Nella ripresa, la rete di Bonfantini, altre due di Caruso e gli ulteriori sigilli di Giacinti e Di Guglielmo. L'Italia guida il girone con 24 punti e martedì prossimo sarà in campo a Ferrara per l'ultima gara, con la Romania, cercando la vittoria che darebbe la certezza della qualificazione.

