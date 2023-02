Calcio donne: Azzurre battute nella 'Arnold Clark Cup'

ROMA, 16 FEB - Il Belgio fa ancora male all'Italdonne. A Milton Keynes, nella gara d'esordio della 'Arnold Clark Cup', la Nazionale femminile di calcio è stata sconfitta 2-1, con la rete decisiva di Wullaert arrivata a pochi secondi dal 90'. Dopo il ko che la scorsa estate decretò l'eliminazione delle Azzurre dall'ultimo Europeo, la squadra di Milena Bertolini non è riuscita a prendersi la rivincita, subendo invece la quarta sconfitta consecutiva. Inutile la rete del momentaneo pareggio di Manuela Giugliano. Domenica il secondo impegno a Coventry contro le campionesse d'Europa e padrone di casa dell'Inghilterra. "Non meritavamo di perdere - il commento di Bertolini - Credo che il risultato più giusto fosse il pareggio. Abbiamo regalato il primo tempo al Belgio, poi però nella ripresa abbiamo avuto un atteggiamento diverso, più convinto, e la partita l'abbiamo condotta noi: per questo, dispiace aver chiuso con una sconfitta. Questo torneo, però, ci serve per preparare al meglio il Mondiale, e per fare questo stiamo provando nuove soluzioni e giocatrici giovani".

