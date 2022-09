Calcio donne: Bertolini ne convoca 24 per sfida al Brasile

ROMA, 28 SET - Un mese dopo la vittoria che ha permesso alla Nazionale femminile di calcio di festeggiare la seconda qualificazione consecutiva ai Mondiali, traguardo mai raggiunto finora, le azzurre torneranno in campo per iniziare l'avvicinamento al torneo in programma nell'estate 2023 fra Australia e Nuova Zelanda. Lunedì 10 ottobre (ore 18,30) lo stadio 'Luigi Ferraris di Genova farà da cornice all'amichevole contro il Brasile, affrontato l'ultima volta nella Coppa del Mondo 2019 in un match deciso dal rigore trasformato da Marta. "Mai sconfitta fu così dolce - ha dichiarato la ct Milena Bertolini, al Social Football Summit -. Affronteremo una squadra molto forte, sarà un test importante che ci permetterà di capire a che punto siamo: il prossimo anno disputeremo varie amichevoli contro avversarie di prima fascia, cosa che non riuscimmo a fare prima dell'Europeo a causa del Covid. Il progetto della Figc è di creare un gruppo unico che coinvolga Nazionale A e Under 23". Partendo dall'assunto che "un calcio senza donne è un calcio più povero", la Ct ha poi ricordato il ruolo della maglia azzurra per lo sviluppo del movimento. "La Nazionale ha un valore fondamentale e le ragazze sono ormai degli esempi per le più giovani. Il professionismo aiuta a pensare che possano avere un futuro importante". Assente tre anni fa per infortunio, Cecilia Salvai spera di far parte della prossima spedizione iridata e, dopo oltre un anno di stop per recuperare dalla lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro, a partire da questo raduno tornerà finalmente a varcare l'ingresso di Coverciano insieme alle compagne. Sono 24 le calciatrici chiamate dalla Bertolini per il match contro il Brasile: oltre al difensore bianconero le altre novità sono rappresentate dal ritorno in gruppo di Merlo e Polli, promosse dall'Under 23 come l'attaccante viola Catena che, per la seconda volta di fila, farà parte delle convocate. Nonostante le numerose assenze, a partire da quella della capitana Gama, rispetto alle partite d'inizio mese, la ct potrà nuovamente contare su Bergamaschi e Cernoia.

