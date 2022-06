Calcio donne: Bertolini, "siamo pronte per gli Europei"

ROMA, 30 GIU - "Domani affronteremo una nazionale di primissima fascia, sono contenta di disputare questa partita perché solo giocando con le più forti si può crescere e migliorare": così la ct della nazionale femminile di calcio, Milena Bertolini, alla vigilia dell'amichevole con la Spagna a Castel di Sangro che chiude la preparazione delle azzurre in vista dei campionati Europei della prossima settimana. "Le ragazze stanno bene e hanno una gran voglia di giocare - ha aggiunto - ci stiamo preparando da diverso tempo ed è chiaro che non siamo ancora al top della condizione. Lo saremo sicuramente il 10 luglio per l'esordio con la Francia". In conferenza stampa anche la capitana Sara Gama: "Siamo contente di quanto abbiamo fatto finora. Abbiamo lavorato tanto e ora è arrivato il momento di rifinire. Domani sarà un ottimo test". L'amichevole di domani coinciderà con il passaggio al professionismo della Serie A Femminile. "Sarà una giornata di festa per noi calciatrici - ha concluso il difensore - finalmente dopo tanti sacrifici avremo le tutele che ci spettavano, questa riforma rappresenta una fondamentale chance che diamo al nostro sistema calcio per credere e investire nel movimento. Anche per la FIGC sarà una data speciale, dobbiamo essere orgogliosi di essere stati la prima Federazione a completare questo storico passaggio".

