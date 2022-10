Calcio donne: due amichevoli a novembre per le Azzurre

ROMA, 21 OTT - Il percorso di avvicinamento della nazionale di calcio femminile verso il Mondiale 2023, che vedrà nelle prossime ore il sorteggio dei gironi ad Auckland, riprenderà a novembre con due amichevoli. Dopo il test col Brasile, la squadra di Milena Bertolini è ora attesa da un doppio impegno: l'11 novembre a Lignano Sabbiadoro (Udine) l'Italia affronterà l'Austria e il 15 novembre a Belfast l'Irlanda del Nord. Le azzurre giocherà per la prima volta al 'Teghil' di Lignano, che in passato ha già ospitato alcune gare delle selezioni giovanili maschili. I precedenti contro l'Austria sorridono alle Azzurre, che si sono aggiudicate quattro dei cinque confronti, compreso l'ultimo andato in scena nel giugno del 2021. Più che favorevole anche il bilancio contro l'Irlanda del Nord, battuta in tutti e tre i match disputati finora.

