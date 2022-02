Calcio donne: Italia ko ai rigori, Svezia vince Algarve Cup

ROMA, 23 FEB - Una sconfitta di rigore, che lascia l'amaro in bocca per come maturata, ma che si trascina dietro impressioni decisamente positive per tutto il tragitto percorso dalle Azzurre in questa competizione: dopo l'1-1 del 90', la Nazionale italiana femminile va ko ai calci di rigore nella finale dell'Algarve Cup contro la Svezia, seconda forza mondiale secondo il ranking Fifa. "Sicuramente dispiace - è il commento a fine gara della Ct Milena Bertolini - ma voglio vedere l'aspetto positivo del torneo: le ragazze sono state eccezionali, hanno dimostrato di essere cresciute e che possono competere anche contro squadre ai massimi livelli mondiali". Tra le note positive della manifestazione, la conferma della bravura di Bonansea, oggi autrice dell'assist per il momentaneo vantaggio firmato da Giacinti ed eletta miglior giocatrice del torneo. L'Algarve Cup è tornata ad essere disputata dopo la cancellazione della competizione nel 2021 e dopo che nel 2020 non venne disputata la finale tra Italia e Germania, visto il diffondersi della pandemia proprio in quei giorni di marzo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA