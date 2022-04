ROMA, 08 APR - L'Italia ha battuto la Lituania 7-0 (3-0) a Parma in un incontro del Gruppo G europeo per le qualificazioni ai Mondiali 2023. Per le azzurre, nel primo tempo doppietta di Caruso e rete di Bergamaschi. Nella ripresa, sono arrivate le reti di Cernoia, Sabatino, ancora Bergamaschi e Bonetti. Martedì prossimo, l'Italia di Milena Bertolini giocherà in Svizzera la partita che deciderà la squadra vincitrice del girone.

