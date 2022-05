Calcio donne:Pellegrini "professionismo inizio di una nuova era"

ROMA, 03 MAG - "Rappresenta l'inizio di una nuova era per chi come me ha fatto del proprio sport una ragione di vita". Federica Pellegrini, ospite di SUPERTELE su Dazn, ha commentato così il via libera al professionismo nel calcio femminile. "Spero possa diventare un focolaio che porti dignità al lavoro femminile e allo sport per noi donne. Spero che molti sport possano fare altrettanto, questo è il futuro" ha aggiunto la campionessa del nuoto azzurro. Da tifosa juventina parla anche della Serie A al rush finale: "Per com'era cominciata la stagione posso dirmi soddisfatta del campionato della Juventus. Ho assistito a Juventus-Inter in questa stagione che, a parte il risultato sfortunato, è stata una bellissima partita. Da sportiva mi piace vedere le battaglie in campo". Il ritorno di Alex Del Piero in società? "Sarebbe un sogno per tutti i tifosi, ma non so quanto possa essere d'aiuto alla squadra di Allegri. Ma certamente sarebbe un sogno".

