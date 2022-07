Calcio donne: presidente Parma Krause, crediamo nel suo sviluppo

ROMA, 11 LUG - "Il calcio femminile è considerato diversamente da quello maschile, qui in Italia: ecco perché faccio appello al vostro sostegno, parlando e dando visibilità al calcio femminile, per creare maggiore coinvolgimento". Alla presentazione del ds Domenico Aurelio e dell'allenatore Fabio Ulderici, il presidente del Parma Calcio Kyle Krause ha illustrato gli sviluppi dell'attività del Settore Femminile, il giorno dopo "il debutto un po' deludente della Nazionale Italiana agli Europei". "Il fatto che sia la squadra maschile che femminile si ritrovino a Pejo è testimonianza della nostra volontà di agire con modalità simili, ma non uguali" ha aggiunto il presidente. "Sarebbe una follia non sfruttare la potenzialità che la squadra maschile ha, visti i titoli e la sua storia, per non favorire la crescita del settore femminile. Quindi sicuramente ci saranno iniziative congiunte per contribuire alla ulteriore crescita del settore femminile" ha assicurato Krause.

