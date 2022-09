Calcio donne: Supercoppa; Juve e Roma in campo a Parma il 5/11

ROMA, 24 SET - Sarà lo stadio 'Tardini' di Parma a ospitare la Supercoppa femminile tra Juventus e Roma, sabato 5 novembre alle ore 14.30. Lo annuncia la Figc, sottolineando che dalla Final Four, il format delle ultime due edizioni, si torna alla gara unica che vedrà in campo la formazione bianconera, che si è aggiudicata sia lo scudetto sia la Coppa Italia, e quella giallorossa, finalista della Coppa. "Parma ha una grande tradizione calcistica e siamo quindi felici di tornare al Tardini per la prima finale dell'era del professionismo - ha dichiarato il presidente della Divisione Calcio Femminile, Ludovica Mantovani -. Sono certa che ci sarà una grande risposta da parte del pubblico per sostenere le campionesse di Juve e Roma. Ringrazio il Comune e il Parma per la disponibilità e l'entusiasmo con cui hanno accolto la scelta della sede di gara". La Roma andrà a caccia del secondo trofeo della sua storia, mentre la Juventus - che grazie alle vittorie ottenute nel 2019, 2020 e 2021 è ora terza nell'albo d'oro della Supercoppa dietro a Torres (7 vittorie), Brescia e AGSM Verona (4) - scenderà in campo per alzare al cielo il suo undicesimo titolo.

