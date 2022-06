Calcio: Empoli; Andreazzoli, prendo atto decisione Corsi

EMPOLI, 02 GIU - Il giorno dopo la decisione dell'Empoli di non proseguire con Aurelio Andreazzoli alla guida tecnica della squadra nel prossimo campionato di serie A arriva la reazione dell' allenatore che in questa stagione ha concluso a 41 punti in classifica e con una salvezza tranquilla. "Prendo atto della decisione del presidente - ha detto Andreazzoli - che non corrisponde alle mie aspettative, né alla mia volontà. Ma questo è il calcio... Il mio lavoro è fatto anche di questo, guardiamo avanti". Dunque il tecnico esprime chiaramente la voglia che aveva di restare a Empoli e provare a salvare la squadra azzurra anche nella prossima stagione.

