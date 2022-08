Calcio: Empoli-Fiorentina 0-0

ROMA, 21 AGO - La Fiorentina non passa a Empoli. Il derby finisce 0-0 dopo oltre 100 minuti in campo. Gli azzurri fermano i viola stringendo i denti e terminando la gara i 9 contro 11. La squadra di Italiano non riesce a sfruttare la doppia superiorità numerica neanche dopo l'infortunio di Cambiaghi, avvenuto quando Zanetti non aveva più a disposizione sostituzione, e successivamente all'espulsione di Luperto. Anche il tecnico dell'Empoli Zanetti è stato espulso nel finale per proteste. Jovic prima, poi Cabral non creano particolari problemi a Vicario. Il più pericoloso, soprattutto nel primo tempo, è stato Ikoné. Al 9' della ripresa infortunio per l'arbitro Marchetti, sostituito dopo 7 minuti dal quarto ufficiale Sacchi. Proprio il nuovo direttore di gara è protagonista dopo un fallo di Luperto su Jovic che proprio a lui aveva rubato palla. Il difensore dell'Empoli atterra l'attaccante viola, Sacchi decide per il giallo ma dopo un consulto video chiesto dal Var Paolo Mazzoleni Sacchi espelle direttamente Luperto. Zanetti fa i cambi per sistemare la squadra dopo il 'rosso', ma durante i 10 minuti di recupero Cambiaghi avverte un dolore dietro la coscia e si ferma. Empoli in 9.

