Calcio: Empoli-Sampdoria 1-0

ROMA, 16 GEN - L'Empoli batte la Sampdoria 1-0 nel posticipo della 18/a giornata e conquista tre punti pesanti. Match bello e intenso con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Caputo e Marin pericolosi per l'Empoli nel primo tempo, Leris, per la Samp, colpisce la traversa. Nella ripresa un colpo di testa di Ebuehi porta in vantaggio i toscani. nel recupero la Samp va a segno con Colley ma il gol viene annullato dopo l'intervento della Var e le proteste dei liguri.

