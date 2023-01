Calcio: Empoli; Zanetti, "punto vitale, non molliamo mai"

ROMA, 08 GEN - "Questo pareggio contro la Lazio nasce dalla voglia di non mollare mai, dal lavoro quotidiano. Abbiamo incontrato una squadra forte, però d'altra parte siamo riusciti a portare a casa un punto vitale, nonostante la nostra squadra lotti per obiettivi diversi da quelli biancocelesti. Siamo stati fantastici a livello mentale". E' quanto ha detto Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, ai microfoni di Dazn. "Chiedere un playmaker sul mercato? Alla società ho chiesto di non abbassare la qualità della squadra. Devo essere bravo io ad adattare il gioco agli uomini che ho a disposizione, ha concluso.

