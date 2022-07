Calcio: Euro donne; Bartoli, col Belgio daremo il massimo

ROMA, 16 LUG - "Abbiamo solo un risultato, bisogna vincere": non usa mezzi termini Elisa Bartoli. Lunedì l'Italdonne è chiamata alla vittoria contro il Belgio per sperare nella qualificazione ai quarti degli Europei di calcio femminile. "Non ci aspettavamo un inizio così difficile - spiega in conferenza stampa - adesso dobbiamo superare questa fase, non possiamo tornare in Italia uscendo da questo girone: sulla carta siamo superiori a Belgio e Islanda. Agli italiani prometto che daremo il massimo, proveremo a farli innamorare di nuovo come al Mondiale". "Siamo in una situazione complicata - conclude Bartoli - ma siamo le stesse ragazze del Mondiale. In quel torneo non dico che abbiamo fatto un miracolo, ma ci siamo andate vicino. Ci servono più anni per poter crescere. Dobbiamo avere pazienza".

