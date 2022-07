Calcio: Euro donne; Danimarca-Finlandia 1-0

ROMA, 12 LUG - Dopo la pesante sconfitta nella prima giornata contro la Germania, la Danimarca conquista una preziosa vittoria contro la Finlandia che la mantiene in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale degli Europei di calcio femminile. Praticamente fuori la Finlandia, sconfitta all'esordio dalla Spagna per 4-1. Primo tempo equilibrato poi nella ripresa il Ct Sondegaard inserisce prima Svava e Bredgaard e poi Holmgaard e Larsen e la Danimarca si fa più aggressiva ed efficace, Al 27' con Harder, Korpela battuta. La Danimarca sale a quota tre, Finlandia a zero.

