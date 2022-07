Calcio: Euro donne; Germania-Danimarca 4-0

ROMA, 08 LUG - Poker della Germania nella gara di esordio degli Europei di calcio femminile. Le tedesche allenate da Martina Voss-Tecklenburg hanno battuto 4-0 la Danimarca grazie alle reti di Magull al 21', Schüller al 12' st, Lattwein al 33' st' e Popp che al 41' del secondo tempo chiude definitivamente i giochi in una partita a tratti dominata. Le tedesche raggiungono così la Spagna in vetta alla classifica del girone B. Germania e Spagna si affronteranno il 12 luglio prossimo mentre Danimarca sfiderà la Finlandia in quello che potrebbe essere già un match decisivo in vista del passaggio al turno successivo.

