Calcio: Federazione argentina, "Scaloni ct fino al 2026"

BUENOS AIRES, 27 DIC - Il presidente della Federcalcio argentina (Afa), Claudio 'Chiqui' Tapia, ha assicurato che il commissario tecnico della nazionale campione del mondo, Lionel Scaloni, rinnoverà il contratto alla guida della 'Seleccion'. "Siamo uomini di parola, per questo non abbiamo dubbi che continerà ad essere il ct della 'albiceleste' così come avevamo concordato già prima dell'inizio del mondiale del Qatar", ha detto oggi Tapia alla stampa. Il contratto di Scaloni scade a fine anno, e l'obiettivo dell'Afa è quello di rinnovare fino al 2026, anno in cui si disputeranno i mondiali in Stati Uniti, Canada e Messico. L'allenatore argentino di 44 anni, era stato nominato come ct ad interim della 'Seleccion' nel 2018 dopo la deludente eliminazione dell'Argentina guidata da Jorge Sampaoli agli ottavi di finale dei mondiali disputati in Russia. Senza nessuna esperienza all'attivo salvo quella come assistente dello stesso Sampaoli e un passaggio come allenatore delle giovanili della nazionale, Scaloni è stato confermato nell'incarico nonostante lo scetticismo generalizzato della stampa argentina. A suo favore hanno parlato i buoni risultati ottenuti fin dall'inizio e l'ottimo rapporto stabilito con lo spogliatoio e con Leo Messi in particolare. La conferma di Scaloni alla guida della 'Seleccion' ha poi portato alla vittoria della Coppa America del 2021 disputata in Brasile; della 'Finalissima' disputata a Wembley contro l'Italia; e della Coppa del mondo disputata in Qatar.

