Calcio: Ferrieri Caputi, realizzato un sogno, bellissimo...

ROMA, 02 OTT - "Arbitro o arbitra fate voi, per me non fa differenza. Di questa giornata mi rimane l'emozione di un debutto che ciascun arbitro prova e di un sogno che io coltivo da 16 anni. Oggi si è realizzato ed è stato bellissimo". Lo ha detto Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna arbitro in Serie A oggi in Sassuolo-Salernitana, intervenendo alla 'Domenica Sportiva' su Rai2. "E' stato bello durante la partita - ha detto ancora Ferrieri Caputi -, per il clima che c'era allo stadio, le tifoserie mi hanno accolta benissimo. In parte, è stata una festa".

