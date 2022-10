Calcio: Figc, approvato sistema licenza nazionali '23-'24

ROMA, 31 OTT - Il Consiglio federale della Figc ha approvato il Sistema di Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati professionistici 2023/2024, nonché - a quanto apprende l'ANSA - un meccanismo di contenimento degli emolumenti. In particolare, a quanto filtra dal consiglio, e' stata accolta l'introduzione di un innovativo impianto normativo che, su istanza e proposta della Lega di serie B, mira a garantire stabilità attraverso un nuovo approccio ai sistemi di controllo in ottica "premiale", sulla base di indicatori che inducano le società calcistiche a perseguire gestioni virtuose, nonchè di strumenti alternativi alle garanzie fideiussorie

