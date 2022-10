Calcio: Fiorentina; Commisso,in Europa ragazzi si sono svegliati

FIRENZE, 08 OTT - ''La vittoria di giovedì in Conference League? I ragazzi hanno fatto molto bene, si sono svegliati. Ora guardiamo alla prossima''. Neppure il tempo di festeggiare il primo successo esterno della stagione, in Scozia contro gli Hearts, che già incombe una sfida difficile e importante di campionato, lunedì al Franchi contro la Lazio. ''Dobbiamo pensare ad una gara per volta, intanto sono molto molto contento per Jovic, Kouamé e il giovane Bianco'' ha aggiunto il presidente viola riferendosi ai due attaccanti andati a segno l'altra sera e al centrocampista classe 2002 che ha debuttato in Europa. E' stata una giornata intensa per Commisso che accompagnato dalla moglie Catherine e dal direttore generale Joe Barone ha incontrato in mattinata gli studenti dell'istituto statale di Istruzione Superiore Piero Gobetti - Alessandro Volta di Bagno a Ripoli per parlare di comunicazione e impresa. Fra i presenti anche il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini. Quindi il patron viola ha raggiunto lo stadio per assistere insieme agli altri dirigenti all'allenamento della squadra che si sta preparando per la partita con la Lazio: segnali di fiducia per quanto riguarda Barak e Igor che si sono allenati in gruppo dopo aver saltato (il primo) la trasferta di Conference per problemi fisici e il secondo uscito alla fine del primo tempo contro gli Herats per un fastidio muscolare, Al momento l'unico in forte dubbio per lunedì resta Riccardo Sottil alle prese da tempo con un dolore alla schiena. Infine Terracciano ha prolungato il contratto con la Fiorentina fino al 2025.

