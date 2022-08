Calcio:Fiorentina; Italiano, A Udine con spirito battagliero

FIRENZE, 30 AGO - ''La trasferta di domani a Udine non sarà facile, abbiamo speso molte energie e bisogna vedere chi avrà recuperato al meglio. Comunque cercheremo al solito di scendere in campo con un atteggiamento battagliero''. Lo ha detto Vincenzo Italiano attraverso i canali ufficiali della Fiorentina.''Tutto per adesso sta andando come desideravamo, abbiamo giocato già non poche partite e risposto bene - ha aggiunto il tecnico viola - Ora ci aspetta l'Udinese, una formazione molto fisica: dovremo affrontare anche questa gara come fosse una finale''. Ad assistere alla rifinitura anche il presidente Rocco Commisso che ha fortemente voluto, fa sapere la società, la riconferma di Christian Kouamé inizialmente finito sul mercato.

