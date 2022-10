Calcio: Fiorentina; Italiano, Bisogna muovere la classifica

FIRENZE NOVA, 21 OTT - "Abbiamo bisogno di punti, soprattutto in campionato. Abbiamo bisogno di iniziare a muovere la classifica". Lo ha detto Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida con l'Inter in programma domani alle 20,45 allo stadio Franchi. "Ci aspetta una partita difficilissima, contro un'avversaria che ha qualità in tutti i reparti, una delle squadre più forti in Italia - ha continuato il tecnico della Fiorentina che ha parlato solo ai canali del club - Dovremo quindi fare una prestazione attenta cercando di sfruttare tutto ciò che l'Inter ci concederà. E poi ci saranno tanti tifosi a spingerci e questo ci darà una grande carica". Destinato al forfait Luka Jovic dopo la botta all'anca rimediata contro il Lecce.

