Calcio: Fiorentina; ufficiale Gollini, Ho chiuso un cerchio

FIRENZE, 09 LUG - La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Pierluigi Gollini in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta. ''Sono molto contento, per me è un capitolo che non si era mai chiuso - ha dichiarato il portiere classe '95 che ha già militato nel club viola dieci anni fa, nelle giovanili, per due stagioni - Sono felice di questo ritorno, è come chiudere un cerchio di ciò che sono stati la mia vita, il mio percorso da ragazzino e la mia carriera. Sentivo il bisogno di tornare in un posto speciale come lo è Firenze per me. Sono molto carico, determinato e convinto che potremo toglierci tante belle soddisfazioni ''. Gollini è reduce da un'esperienza altalenante in Premier con la maglia del Tottenham da cui alla fine non è stato riscattato. Tornare a giocare in Serie A con la Fiorentina potrà aiutarlo anche a rientrare nel giro della Nazionale con la quale vanta una presenza e la trafila delle giovanili. Il portiere insieme all'altro neo acquisto, l'attaccante Luka Jovic proveniente dal Real Madrid,, s'è recato a Coverciano per il primo allenamento agli ordini di Vincenzo Italiano, che ha accolto anche il gruppo di nazionali che hanno usufruito di qualche giorno in più di vacanza per gli impegni a giugno con le loro rappresentative: fra questi Nikola Milenkovic, Nico Gonzalez e Sofyan Amrabat. La partenza per Moena è prevista per domani mattina: la squadra viola resterà in ritiro in Trentino fino al 24 luglio e in quel periodo disputerà quattro amichevoli.

