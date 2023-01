Calcio: Francia; gol Messi al ritorno, Psg batte Angers 2-0

ROMA, 11 GEN - Primo match in Ligue1 da campione del mondo per Lionel Messi che va subito a segno. Il fuoriclasse argentino reduce dal trionfo ai Mondiali in Qatar realizza il gol del 2-0 (al 72') con cui il suo Psg batte l'Angers in una partita della 18/a giornata del massimo campionato francese. A segno per i parigini anche Ekitike (5'). Il Psg è in testa alla Ligue1 con 6 punti di vantaggio sul Lens che questa sera ha pareggiato 2-2 a Strasburgo.

