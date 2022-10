Calcio: Genoa; Malagò, storia club rossoblù non ha paragoni

GENOVA, 28 OTT - A Genova per partecipare all'inaugurazione della sezione sport del Museo nazionale dell'emigrazione, il presidente del Coni Giovanni Malagò è stato anche ospite del Museo del Genoa dove ha ricevuto in regalo una maglia dedicata. "Credo che per certi versi la storia del Genoa non sia paragonabile a nessun'altra - ha dichiarato Malagò -. E' partito tutto da qui e bisogna portare sempre rispetto per chi ha cominciato. Anche lo slogan del club "dall'inizio per sempre" mi piace. Penso che la società stia facendo decisamente molto bene e mi sembrano intenzionati a investire e non solo a livello economico ma sul progetto". 'Dall'inizio per sempre' è lo slogan con cui la società rossoblù ha lanciato la campagna abbonamenti di quest'anno che ha portato il Genoa a superare quota 20mila abbonati in serie B. La frase fa riferimento al fatto che il Genoa è il club calcistico più antico d'Italia essendo stato fondato nel 1893.

