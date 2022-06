Calcio: Genoa;visite mediche per Ilsanker, Vasquez in uscita

GENOVA, 15 GIU - Visite mediche quest'oggi per Stefan Ilsanker, centrocampista austriaco, in scadenza dall'Eintracht di Francoforte che il Genoa è pronto a regalare al proprio tecnico Alexander Blessin. Il giocatore, oltre 60 presenze con la propria nazionale e fresco vincitore con il club tedesco dell'Europa League, è arrivato in mattinata in città e si è recato subito presso l'Istituto Synlab "Il Baluardo" del Porto Antico dove ha sostenuto le visite mediche accompagnato da un componente dello staff medico rossoblù. Nel frattempo è in via di conclusione il passaggio in prestito alla Cremonese di Johannes Vasquez, il difensore messicano che dopo la buona prima stagione in rossoblù aveva chiesto di poter continuare a giocare in serie A. La società ha deciso di accontentarlo ma senza perdere la proprietà del cartellino e dunque dopo l'interesse della Fiorentina alla fine vestirà la maglia della neopromossa Cremonese. Soddisfazione intanto tra i tifosi per il nuovo stemma lanciato con una campagna social che ha avuto il suo clou a mezzanotte quando il nuovo logo è stato svelato accompagnato da in video. I supporters del Genoa sui social e nei vari forum hanno apprezzato il nuovo disegno ed in particolare il Grifone, simbolo del club, molto più aggressivo rispetto a quello precedente.

