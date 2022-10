Calcio:Ghirelli "club Serie C seguono i valori del beato Acutis"

ROMA, 15 OTT - "Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo primo discorso ha posto all'attenzione l'opera e il pensiero di Carlo Acutis. Per noi della Lega Pro è motivo di grande soddisfazione, poiché abbiamo aperto un colloquio con la CEI affinché il Beato Carlo Acutis sia il nostro riferimento ufficiale". Così il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. "Nella vita di ogni giorno lo è già e lo è anche nel nostro cuore. E' il protettore dei ragazzi e delle ragazze della Serie C. Il Beato con lo zainetto è un grande punto di riferimento, da lui arrivano valori condivisi e sentiti. Oggi i ragazzi, smarriti in un mondo confuso e contraddittorio, hanno l'esigenza di avere degli esempi positivi per non perdersi. Carlo era argonauta, amante del calcio e la 'rete' è simbolicamente il collegamento di milioni di giovani: perché con internet e il calcio si ritrovano passione e valori comuni. Il pellegrinaggio delle sessanta società di Lega Pro ha lo scopo di accendere i riflettori su questa necessità, infondere coraggio, portare valori. La nuova tappa è il 22 ottobre prossimo a Sassari, prima del derby Torres-Olbia".

