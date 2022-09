Calcio: Gnonto lascia Zurigo per il Leeds United

ROMA, 02 SET - L'attaccante dell'FC Zurigo Wilfried Gnonto, italiano nato a Verbania e giocatore della Nazionale, si unirà al club inglese del Leeds United con effetto immediato, secondo quanto annunciato dal club svizzero e riferito dall'agenzia svizzera Ats. Entrambe le parti hanno convenuto di non divulgare i termini di questo trasferimento. Il 18enne era passato all'FCZ nel 2020 dopo aver lasciato l'Inter. Ha giocato 74 partite ufficiali in totale e ha segnato dodici gol. Ha anche fornito dieci assist, ha detto il club di Zurigo in una nota. Il suo più grande successo con il club è stato, quest'anno, il titolo del campionato svizzero.

