Calcio: Guardiola, per me Bernardo Silva resta al City

BARCELLONA, 20 GIU - Pep Guardiola è certo che Bernardo Silva, centrocampista della nazionale portoghese e del Manchester City, giocherà ancora nei Citizens la prossima stagione. "Oggi penso che Bernardo Silva rimarrà con noi, ma come ho sempre detto fin dai tempi in cui allenavo il Barcellona, non voglio giocatori che rimangano contro la loro volontà e non so come si evolverà il mercato", ha detto Guardiola parlando durante la presentazione nella capitale catalana di una partita di beneficenza a favore della lotta alla sclerosi amiotrofica. Secondo la stampa spagnola, Bernardo Silva, 27 anni, potrebbe interessare il Barcellona, ;;soprattutto se verrà confermata la partenza dell'olandese Frenkie de Jong. Trentatre presenze la scorsa stagione in Premier, l'ex monegasco, al City dal 2017, forma il forte trio di centrocampo con De Bruyne e Rodri.

