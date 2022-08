Calcio: Guardiola, vorrei che Bernardo Silva restasse

ROMA, 05 AGO - "Mi piacerebbe che Bernardo Silva giocasse ancora qui, per me è un giocatore speciale nello spogliatoio, ma onestamente non so cosa accadrà. Se dovesse rimanere, sarebbe perfetto. Se invece se ne andrà, è perché il calcio è così. Se il giocatore ha certi desideri, non sono io a doverlo fermare". Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, presentando l'esordio in Premier League contro il West Ham, ha parlato anche di mercato. "Sicuramente voglio che rimanga, posso dirlo al 100 per cento - ha aggiunto il tecnico - Ma è vero anche che se vuoi andartene, arriva un'offerta e c'è un accordo tra i club, beh allora sarebbe una questione di buonsenso. Per me Bernardo è un giocatore importante, speciale e da quanto ne so ancora al Manchester City non è arrivata nessuna offerta. Lui si sta allenando molto bene ed è pronto per domenica".

