Calcio:Higuain annuncia ritiro 'smetto nel momento migliore'

ROMA, 03 OTT - Si ritira dal calcio Gonzalo Higuain. Lo ha annunciato in una conferenza stampa l'argentino, che terminerà la sua carriera con la maglia dell'Inter Miami. In Italia ha giocato con Napoli, Juventus e Milan. realizzando 36 gol in 35 partite con la maglia azzurra nel 2015/2016. Higuain compirà 35 anni il prossimo 10 dicembre e le prossime due gare che giocherà - le ultime della regular season di Major League Soccer americana - saranno le ultime della sua carriera da professionista. "È arrivato il giorno di dire addio al calcio. Sento di smettere - ha detto Higuain - nel mio momento migliore, grazie all'Inter Miami che mi ha ridato entusiasmo". La sua carriera resterà sempre legata alla serie A: il Pipita ha giocato al Napoli dal 2013 al 2016, poi il clamoroso passaggio alla Juve. Nel 2018-19, dopo aver iniziato la stagione al Milan (la Juve lo aveva scaricato dopo aver acquistato Ronaldo) è stato ceduto al Chelsea. Nel 2019/20 l'ultimo anno (e l'ultimo scudetto) alla Juve, prima di volare negli Usa.

