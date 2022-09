Calcio: il Bayern perde Hernandez per "diverse settimane"

MONACO, 14 SET - Il difensore del Bayern Monaco Lucas Hernandez sarà fuori per "diverse settimane" a causa di uno strappo muscolare agli adduttori che si è procurato ieri sera in Champions League, nella partita vinta 2-0 contro il Barcellona. Nell'ultimo dei tre minuti di recupero nella sfida della fase a gironi contro il Barça, all'Allianz Arena, il difensore della nazionale francese si è infortunato durante un duello con Franck Kessie. Un problema non solo per i tedeschi, visto che il giocatore era nella lista di Didier Deschamps per i prossimi impegni della Francia in Nations League.

