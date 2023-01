Calcio: il Milan cerca il riscatto dopo ko in Supercoppa

ROMA, 23 GEN - A meno di una settimana dalla sconfitta in Supercoppa contro l'Inter, il Milan torna in campo per chiudere il girone di andata in campionato. Nel posticipo che chiuderà il 19/o turno, domani sera i rossoneri saranno di scena all'Olimpico contro una Lazio in piena corsa Champions. Nelle quote Snai, i campioni d'Italia sono favoriti, con il segno «2» che guida la lavagna a 2,35; seguono la vittoria della Lazio a 3,00 e il pareggio a 3,40. Grande equilibrio tra Under (1,95) e Over (1,80), mentre il Goal a 1,63 comanda nettamente sul No Goal a 2,15. Milan che, tra l'altro, arriva anche da due 2-2 consecutivi in campionato, il primo a San Siro contro la Roma, il secondo a Lecce: il terzo risultato identico si gioca a 13. C'è tanto Milan anche nelle quote per i marcatori più probabili: guida Giroud a 2,75, poi Leao a 3,50, con Zaccagni primo laziale a 3,75, vista l'assenza per infortunio di Immobile. A 4,00 si trovano invece Origi e Felipe Anderson. La vittoria del Napoli a Salerno e la penalizzazione inflitta alla Juventus hanno ridisegnato le quote antepost per la vittoria dello scudetto. Gli azzurri, ora, su Snai sono offerti a 1,22, seguiti dall'Inter a 7,50 e dal Milan a 10. I bianconeri, invece, sono saliti a 20, con Lazio, Roma e Atalanta a 50.

