Calcio: il Torino frena la rincorsa all'Europa della Lazio

ROMA, 16 APR - Finisce 1-1 il confronto tra Lazio e Torino all'Olimpico, con i granata per lunghi tratti della partita padroni del gioco, davanti ad una meno brillante delle ultime uscite, che fallisce il terzo successo consecutivo in campionato. Dopo un primo tempo molto tattico e chiuso senza reti, è stato Pellegri - entrato al posto di Belotti in avvio di ripresa - a sbloccare il risultato all'11, con un colpo di testa su calcio d'angolo. Il Torino ha avuto altre occasioni, ma al 93' Milinkovic Savic ha crossato sul secondo palo per la testata di Ciro immobile che ha così realizzato il 25/o gol. Un punto che consente alla Lazio di non essere scavalcata dalla Fiorentina, che la raggiunge a quota 56 punti, ma con una partita da recuperare.

