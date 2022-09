Calcio: Immobile, 'Milinkovic mi conosce come mia moglie'

ROMA, 11 SET - "Milinkovic su 33 assist totali nella Lazio ne ha fatti 23 a me? Sergej è un giocatore incredibile, lui e Luis Alberto mi conoscono come mia moglie. Hanno tanti meriti nei miei gol in questi anni". Parola di Ciro Immobile ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta dalla Lazio contro il Verona. Il capitano biancoceleste ha segnato la rete del vantaggio: "Al gol non ci si abitua mai, l'urlo della Nord è stata una liberazione. Questa è la crescita che ci aspettavamo da noi stessi - continua Immobile - Giocare in Europa è difficile, ti porta via energie, ma la società ci ha aiutato investendo tanto sul mercato". Chiusura sui tifosi biancocelesti: "Stanno facendo questa cavalcata insieme a noi, sono stupendi, in partite così sofferte sono fondamentali".

