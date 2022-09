Calcio: Immobile, Nazionale? Creato un caso davvero inutile

ROMA, 29 SET - "Settimana complicata con la Nazionale? E' stato creato un caso, davvero inutile a dir la verità. Nella foto all'aeroporto in cui sembravo in partenza stavo solamente aspettando che Mancini scendesse dall'aereo, era andato a votare. E' stata una casualità". Così Ciro Immobile a margine della presentazione tenutasi oggi in Vaticano della Partita della Pace, in programma il prossimo 14 novembre allo Stadio Olimpico. L'attaccante era pronto a partire per Budapest, dove l'Italia avrebbe affrontato l'Ungheria in Nations League, "nonostante non potessi giocare". spiega. "Il mister voleva che tornassi a Roma per fare le visite. Era un infortunio non grave ma rischioso, siamo stati sulla stessa lunghezza d'onda". Riguardo alla partita per la Pace, il capitano della Lazio si dice "orgoglioso di essere in capitano di una delle due squadre in campo. Sono felice che Papa Francesco abbia scelto il calcio per mandare un messaggio importante, noi lo faremo a voce alta", conclude il centravanti aquilotto. "Ci sarà il tempo per ricordare Diego Armando Maradona, che voglio ringraziare per quello che è stato in campo e fuori".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA