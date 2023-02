Calcio: in Premier vincono i due Manchester, Arsenal nel mirino

ROMA, 12 FEB - Battendo l'Aston Villa 3-1 in uno dei due incontri della 23/a giornata di Premier League in programma oggi, il Manchester City si è avvicinato alla capolista Arsenal a soli tre giorni dalla sfida al vertice di mercoledì prossimo, mentre lo United, vincitore in casa del Leeds (2-0), ha consolidato il suo terzo posto davanti al Newcastle. Con tre gol nel primo tempo, di Rodri, Gundogan e Mahrez, la squadra di Pep Guardiola ha superato facilmente il club del Birmingham, anche se Haaland è dovuto uscire all'intervallo. Con 48 punti, i campioni in carica hanno ora nel mirino i Gunners, che però hanno giocato una partita in meno. La partita è stata caratterizzata dalla forte contestazione dei tifosi sugli spalti, con striscioni di insulti, fischi e cori, nei confronti della Premier League che ha messo sotto accusa la società per una serie di presunti, e ripetuti, reati finanziari, che potrebbero costare, se provati e poi fatti oggetto di condanna, molto cari al City. Quattro giorni dopo essere stato frenato in casa dal Leeds, il Manchester United stavolta ha avuto la meglio sui Pavoni ma ha dovuto aspettare il finale della ripresa per trovare la via del gol grazie a Rashford, autore di nove reti nelle ultime dieci giornate, e del 18enne Garnacho. Prossimi a sfidare giovedì il Barcellona al Camp Nou in Europa League, i Red Devils hanno dimostrato di poter essere solidi ed efficace nonostante le assenze di Casemiro ed Eriksen.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA