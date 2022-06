Calcio: Inghilterra e Italia in ginocchio prima del match

ROMA, 11 GIU - Inghilterra e Italia in ginocchio per il Black Lives Matter, esattamente come un anno fa per la finale dell'Europeo. Gli azzurri hanno deciso di seguire l'esempio degli avversari e come successo già a Wembley l'11 luglio scorso, al Molineux di Wolverhampton le due squadre hanno fatto il gesto di sostegno alla lotta al razzismo prima del fischio d'inizio della partita di Nations League. Le due squadre giocano in uno stadio vuoto per la squalifica Uefa alla federcalcio inglese, dopo il caos biglietti di quella finale: dentro l'impianto solo tre mila tra Unde 14 e accompagnatori

