Calcio: Insigne "non è il momento di lasciare la Nazionale"

LONDRA, 31 MAG - Nonostante l'imminente trasloco in Canada, dove indosserà per le prossime quattro stagioni la maglia del Toronto, Lorenzo Insigne allontana il ritiro dalla nazionale. Alla vigilia della sfida di Wembley contro l'Argentina, l'ex fantasista del Napoli ha voluto anche ricordare Diego Armando Maradona. "Non credo sia il momento per me di lasciare la Nazionale, anche dall'altro capo del mondo resterò a disposizione - le parole di Insigne -. Questo stadio evoca grandi ricordi, speriamo di regalare un'altra grande notte ai nostri tifosi. Maradona? L'ho tatuato sulla pelle, ha dato tanto a Napoli. Ora voglio alzare questo trofeo, da napoletano ringrazierò sempre Diego".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA