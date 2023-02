Calcio: Inter; Bastoni, ora serve continuità dopo derby

MILANO, 09 FEB - "Sapevamo dell'importanza del derby, abbiamo dato un segnale a noi stessi. Abbiamo vinto con una grande prestazione e ora dobbiamo dare un seguito. Sapevamo dell'importanza di questa partita perché, al di là dei tre punti, era importante dare un segnale a noi stessi". Lo ha detto il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, in un'intervista a Sportmediaset. "Sicuramente è mancata un po' di continuità in questa stagione ed è il motivo per il quale siamo a -13 dal Napoli. Il divario è tanto ed è inutile nasconderlo, però abbiamo voglia di vincere e da qua a fine stagione proveremo a vincerle tutte e vedremo come si comporterà il Napoli. Ma noi dobbiamo guardare a noi stessi e proveremo a vincerle tutte. Futuro? In questo momento mi sento soddisfatto, sto bene qua. La mia famiglia sta bene qua, quindi per adesso va tutto bene", ha concluso Bastoni.

