Calcio: Inter, Brozovic ko e out contro il Napoli

MILANO, 02 GEN - Niente sfida con il Napoli per Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell'Inter si è sottoposto quest'oggi a esami clinico-strumentali dopo un indolenzimento muscolare alla gamba sinistra: gli accertamenti hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro, come reso noto dal club nerazzurro. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni: Brozovic non sarà così a disposizione del tecnico interista Simone Inzaghi per la gara di mercoledì contro il Napoli.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA