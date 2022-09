MILANO, 15 SET - L'Inter perde Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco "si è sottoposto quest'oggi a esami strumentali", spiega il club nerazzurro, e gli accertamenti "hanno evidenziato una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra". Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana: sarà quindi out per la sfida con l'Udinese e andrà valutato per le sfide dopo la pausa per le nazionali contro Roma e Barcellona.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA